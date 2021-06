Europei | delusione Mbappé ' ho fallito | bisogna rialzarsi'

(Di martedì 29 giugno 2021) "E' molto difficile voltare pagina. Ho un'incommensurabile tristezza dopo questa eliminazione, perché non siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo. Mi scuso per questa situazione. Sono desolato per il ...

"E' molto difficile voltare pagina. Ho un'incommensurabile tristezza dopo questa eliminazione, perché non siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo. Mi scuso per questa situazione. Sono desolato per il ...La grande. Anzi, l'annientamento, come titola in prima pagina l' Equipe . Disillusione rilancia Le ... La Francia è fuori dagli, eliminata a sorpresa dalla Svizzera. Ed è già tempo di ...Il centrocampista francese che aveva espresso perplessità sull'Italia di Roberto Mancini ha criticato aspramente la Nazionale di Didier Deschamps dopo l'eliminazione da Euro 2020.(ANSA) – ROMA, 29 GIU – "Anéantis (letteralmente "cancellati")". E’ il titolo che campeggia questa mattina sulla prima pagina de L’Equipe, il maggior quotidiano sportivo francese, a commento dell’elim ...