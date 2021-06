Esperimenti universitari su parti di neonati abortite | finanziamento legato a Fauci

(Di martedì 29 giugno 2021) Leggimi questo articolo “L’Università di Pittsburgh è un centro per alcuni deglipiù barbari condotti suumani abortiti alla fine del periodo,finanziati dal governo degli Stati Uniti”. ATTENZIONE: il seguente articolo e video contengono immagini grafiche di bambini abortiti. Astenersi dalla visione persone impressionabili. Un nuovo video scioccante rivela che l’Università di Pittsburgh è un importante centro per il traffico e la sperimentazione di organi edel corpo diabortiti. Il rapporto collega ilper il funzionamento ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Esperimenti universitari

Flamina&dintorni

...a studentie delle scuole di ogni ordine e grado. Il programma di ScienzEstate è articolato in brevi video ("Pillole di Scienza"), filmati più lunghi che riproduconoo ......a studentie delle scuole di ogni ordine e grado. Il programma di ScienzEstate è articolato in brevi video ("Pillole di Scienza"), filmati più lunghi che riproduconoo ...Importanti scoperte per la talassemia. È stato corretto, a Ferrara, il gene che causa la forma più grave e diffusa di talassemia nell'area del Mediterraneo. Il risultato ...Il lavoro, pubblicato sulla rivista Nature, ha potuto contare sull'apporto dell'università di Harvard e di un’azienda di Milano che produce tessuti in fibra ottica ...