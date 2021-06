Covid: 7 contagi in Provincia, nessun decesso (Di martedì 29 giugno 2021) In Provincia di Modena, su 7 nuovi positivi, 2 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 3 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 1 tramite test per le categorie più a ... Leggi su modenatoday (Di martedì 29 giugno 2021) Indi Modena, su 7 nuovi positivi, 2 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi; 3 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 1 tramite test per le categorie più a ...

Advertising

TgLa7 : #Covid: 22.868 contagi Delta in Gb, record da gennaio. Vaccini frenano morti (3) e ricoveri, ma casi s'impennano - Adnkronos : #CovidGb, non si arresta la corsa dei nuovi contagi. - SkyTG24 : #Covid, il #Bollettino di oggi: 679 contagi su 190.635 tamponi, 42 decessi. - Pozzuoli21 : #covid #pozzuoli #contagi #tamponi #guariti #morti COVID A POZZUOLI/ Niente contagi e nessuna guarigione nelle ulti… - TommyBrain : In proporzione ai tamponi eseguiti aumentano i contagi. Ma i morti con covid hanno una media di 90 anni e affetti d… -