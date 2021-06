Con meno pallone, Sky si butta sulla pallina (Di martedì 29 giugno 2021) Sky e SuperTennis, via all’accordo per ampliare lo scambio dei diritti ItaliaOggi, pagina 18. Sky Italia e Sportcast, la media company controllata dalla Federazione Italiana Tennis, hanno raggiunto un accordo per allargare lo scambio di diritti televisivi già in essere dal 2019, allo scopo di aumentare la visibilità del tennis e del padel. A partire dal prossimo primo luglio il canale monotematico SuperTennis sarà spostato dalla posizione 224 alla posizione 212 dell’elenco dei canali sportivi presenti su Sky, ferma restando la contemporanea presenza sul canale 64 del digitale terrestre. Tra gli eventi i cui diritti di trasmissione sono stati concessi da Sportcast a Sky Italia per essere ... Leggi su tvzoom (Di martedì 29 giugno 2021) Sky e SuperTennis, via all’accordo per ampliare lo scambio dei diritti ItaliaOggi, pagina 18. Sky Italia e Sportcast, la media company controllata dalla Federazione Italiana Tennis, hanno raggiunto un accordo per allargare lo scambio di diritti televisivi già in essere dal 2019, allo scopo di aumentare la visibilità del tennis e del padel. A partire dal prossimo primo luglio il canale monotematico SuperTennis sarà spostato dalla posizione 224 alla posizione 212 dell’elenco dei canali sportivi presenti su Sky, ferma restando la contemporanea presenza sul canale 64 del digitale terrestre. Tra gli eventi i cui diritti di trasmissione sono stati concessi da Sportcast a Sky Italia per essere ...

