Chiara Gualzetti | morire a 15 anni L’omicida è un coetaneo

(Di martedì 29 giugno 2021) C’è qualcosa di tremendamente ingiusto nella morte di, sediciancora da compiere, uccisa a coltellate e abbandonata in cima ad un’altura nel parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio, sui colli del Bolognese. Perchéa quindiciè qualcosa di dannatamente inconcepibile, ma se ad ucciderti è un tuo amico ed anche, e per di più a poche centinaia di metri da casa, diventa insostenibile anche solo il pensiero.era figlia unica, i genitori l’hanno vista uscire alle 9 di domenica mattina e non l’hanno mai più vista rientrare, ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Gualzetti

Ha confessato ed è stato immediatamente fermato il presunto assassino di, la ragazza di 16 anni scomparsa dalla casa di famiglia domenica mattina e ritrovata morta ieri pomeriggio in un bosco del 'Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio', a poche ..."Assolutamente no, assolutamente no". Non si dà pace Vincenzo, il papà di, la sedicenne trovata morta ieri a Monteveglio nel Bolognese . In lacrime, comprensibilmente sconvolto, esce di casa e scambia qualche parola coi tanti cronisti assiepati ...Lo strazio del papà e della mamma: "Ringraziamo tutti quelli che hanno collaborato, ma non abbiamo parole". Mercoledì 30 giugno la fiaccolata per ricordare la 15enne ...Il ragazzo è stato portato in un centro di giustizia per minorenni. L’operazione dei carabinieri. Il provvedimento è stato eseguito alle 4.30 dai carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di… L ...