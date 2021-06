Chiara Gualzetti, il ragazzo confessa l'omicidio: «Sentivo un demone, ho dovuto ucciderla» (Di martedì 29 giugno 2021) ?Chiara Gualzetti, il 16enne italiano fermato per l'omicidio della giovane «è molto scosso, si è messo a disposizione», dice l'avvocata Tania Fonzari, difensore di fiducia del ragazzo fermato... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 29 giugno 2021) ?, il 16enne italiano fermato per l'della giovane «è molto scosso, si è messo a disposizione», dice l'avvocata Tania Fonzari, difensore di fiducia delfermato...

