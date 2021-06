Cerco uomo che non rutta | sco***ia e ricco Tutto vero | questo annuncio su 12 giornali | sapete chi è la signora?

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 giugno 2021) No, non è uno scherzo. Si parla di unpubblicato su 12indiani contemporaneamente, parole che nel giro di poche ore sono diventate virali inil mondo. Una, infatti, evidentemente dotata di grande autoironia, ha pagato per pubblicare quanto segue: "Femminista con capelli corti e piercing cerca marito che non, none possiede una fattoria di almeno 20 acri per invertire abilmente gli stereotipi di genere nel mercato matrimoniale indiano". Testuali parole, così come vengono tradodde da Dagospia, che riprende un articolo del Daily Mail. Un ...