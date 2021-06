Berrettini-Pella in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2021 (Di martedì 29 giugno 2021) Matteo Berrettini sfiderà Guido Pella al primo turno di Wimbledon 2021. Il numero uno d’Italia esordisce contro l’argentino Pella, capace di raggiungere i quarti di finale in questo torneo nel 2019. Il romano parte con i favori del pronostico, complice lo splendido successo al Queen’s. I due non si sono mai affrontati prima d’ora. Il match andrà in scena mercoledì 30 giugno, dalle ore 12:00. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canale 201 o 205), con live streaming fruibile dagli abbonati mediante la piattaforma Sky Go. In alternativa, ... Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) Matteosfiderà Guidoal primo turno di. Il numero uno d’Italia esordisce contro l’argentino, capace di raggiungere i quarti di finale in questo torneo nel 2019. Il romano parte con i favori del pronostico, complice lo splendido successo al Queen’s. I due non si sono mai affrontati prima d’ora. Il match andrà in scena mercoledì 30 giugno, dalle ore 12:00. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (201 o 205), con livefruibile dagli abbonati mediante la piattaforma Sky Go. In alternativa, ...

