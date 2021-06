BCE, acquisti settimanali netti PEPP in aumento a 24,3 miliardi di euro (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – Nella settimana al 25 giugno, con il programma PEPP, la BCE ha rilevato titoli per 24,7 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 21,2 della settimana prima, mentre sono stati rimborsati 0,4 miliardi di euro di debito giunto a scadenza. Gli acquisti netti sono quindi pari a 24,3 miliardi, in aumento rispetto ai 19,3 miliardi della settimana al 18 giugno. Da quando è stato lanciato – a marzo 2020 – il piano di acquisti anti-pandemia, il cumulato di titoli ha raggiunto 1.169,9 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – Nella settimana al 25 giugno, con il programma, la BCE ha rilevato titoli per 24,7di, inrispetto ai 21,2 della settimana prima, mentre sono stati rimborsati 0,4didi debito giunto a scadenza. Glisono quindi pari a 24,3, inrispetto ai 19,3della settimana al 18 giugno. Da quando è stato lanciato – a marzo 2020 – il piano dianti-pandemia, il cumulato di titoli ha raggiunto 1.169,9 ...

