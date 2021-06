Assegnazioni provvisorie e utilizzi 2021 | i contratti regionali

(Di martedì 29 giugno 2021)e utilizzazioni del personale docente, ATA ed educativo per l'anno scolastico/22: gli USR pubblicano iintegrativi. Meglio controllare per vedere se ci sono condizioni legate al contesto territoriale. L'articolo .

Dopo i trasferimenti pubblicati lunedì 7 giugno e le procedure riguardanti le utilizzazioni e le, le cui domande dovranno essere presentate entro lunedì 5 luglio , e quest'...Riteniamo altresì fondamentale che venga restituita ai sindacati la contrattazione nelle mobilità , nelle utilizzazioni e nelleper i neo immessi in ruolo. 3) Alessandro, ...Sto compilando la domanda di assegnazione provvisoria e sono indecisa se chiedere anche la cattedra articolata tra scuole di diversi comuni. Quali vantaggi/svantaggi comporta tale soluzione? La richie ...Ultimi giorni per presentare le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Lunedì prossimo, 5 luglio, scadrà il termine fissato dal ministero dell'istruzione per le istanze di mobilità annua ...