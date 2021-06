Warren Spector si racconta al JOIN, sottotitolato in italiano – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 28 giugno 2021) Il maestro Warren Spector, padre tra gli altri di Deus Ex, si è raccontato al JOIN the Indie 2021, dove ha condiviso alcune delle sue esperienze.. Il grande Warren Spector, maestro cui dobbiamo il capolavoro assoluto Deus Ex, ha fatto l’onore di inviare un suo video intervento per il JOIN the Indie 2021, evento organizzato da Video Games Party dedicato per la gran parte agli sviluppatori italiani. Nel filmato, completamente sottotitolato in italiano, Spector racconta dei suoi 38 anni di carriera nel mondo ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 28 giugno 2021) Il maestro, padre tra gli altri di Deus Ex, si èto althe Indie 2021, dove ha condiviso alcune delle sue esperienze.. Il grande, maestro cui dobbiamo il capolavoro assoluto Deus Ex, ha fatto l’onore di inviare un suo video intervento per ilthe Indie 2021, evento organizzato da Video Games Party dedicato per la gran parte agli sviluppatori italiani. Nel filmato, completamenteindei suoi 38 anni di carriera nel mondo ...

Advertising

misteruplay2016 : Deus Ex e non solo: Warren Spector ripercorre la sua carriera in un’intervista - Eurogamer_it : #DeusEx e non solo, Warren Spector ripercorre la sua carriera. -

Ultime Notizie dalla rete : Warren Spector Join The Indie: Acer è diventato partner ufficiale dell'evento! E poi c'è lui, Warren Spector, creatore di System Shock e Deus Ex. Dobbiamo dire altro? Acer alle spalle di Join The Indie: la parola a Tiziana Ena Intel e Acer sono diventati partner di questa ...

Join torna con W gli sviluppatori: ci saranno anche Ubisoft, IIDEA e Warren Spector A fargli compagnia è un'altra leggenda dell'industria, Warren Spector " che ha firmato Deus Ex e System Shock . Il loro intervento consentirà di assistere a uno speech motivazionale per tutti i ...

Warren Spector si racconta al JOIN, sottotitolato in italiano Multiplayer.it Deus Ex e non solo: Warren Spector ripercorre la sua carriera in un'intervista Il creatore di Deus Ex Warren Spector in un'intervista al canale VideogamesParty durante l'evento JOIN the Indie ha ripercorso la sua carriera dagli albori. Spector spiega come ha iniziato come direct ...

Warren Spector si racconta al JOIN, sottotitolato in italiano Il maestro Warren Spector, padre tra gli altri di Deus Ex, si è raccontato al JOIN the Indie 2021, dove ha condiviso alcune delle sue esperienze.. Il grande Warren Spector, maestro cui dobbiamo il ...

E poi c'è lui,, creatore di System Shock e Deus Ex. Dobbiamo dire altro? Acer alle spalle di Join The Indie: la parola a Tiziana Ena Intel e Acer sono diventati partner di questa ...A fargli compagnia è un'altra leggenda dell'industria," che ha firmato Deus Ex e System Shock . Il loro intervento consentirà di assistere a uno speech motivazionale per tutti i ...Il creatore di Deus Ex Warren Spector in un'intervista al canale VideogamesParty durante l'evento JOIN the Indie ha ripercorso la sua carriera dagli albori. Spector spiega come ha iniziato come direct ...Il maestro Warren Spector, padre tra gli altri di Deus Ex, si è raccontato al JOIN the Indie 2021, dove ha condiviso alcune delle sue esperienze.. Il grande Warren Spector, maestro cui dobbiamo il ...