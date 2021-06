Valentina Vezzali | «Lo sport è un nostro diritto»

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 28 giugno 2021) Considerata una delle migliori schermitrici di sempre,, 47 anni, è laiva italiana con più medaglie d’oro, è anche la sestaiva al mondo a essersi aggiudicata tre medaglie d’oro olimpiche in una singola specialità individuale. «Ho concluso ogni ciclo scolastico con il massimo dei voti, e me li sono sudati. Letteralmente. Per conquistare la fiducia dei professori alle superiori ho dovuto fare anche il doppio delle interrogazioni dei miei compagni: ero un’atleta, scontavo una certa diffidenza degli insegnanti. D’altronde, ho dovuto scegliere di frequentare Ragioneria al posto di un liceo perché ...