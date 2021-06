Ue | Gozi | ‘sovranisti fanno finta di tutelare interessi nazionali’

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni, ne parlo nel libro, è stata tra gli esponenti della politica italiana che ha chiesto più volte di togliermi la nazionalità per questa mia scelta transnazionale. Lo ha fatto perchè l’approccio transnazionale è la vera alternativa ai sovranismi e nazionalismi”. Così Sandroalla presentazione del suo libro ‘Il Bersaglio’. “I sovranistidiglinazionali, in realtà si paralizzano a vicenda perchè non hanno alcuno progetto per l’Europa”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.