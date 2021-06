Traffico Roma del 28-06-2021 ore 07:30 (Di lunedì 28 giugno 2021) Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi Traffico in progressivo aumento sulle principali arterie stradali della capitale verso il centro città sulla via Cassia e Flaminia incolonnamenti a tratti a partire dal raccordo rispettivamente fino a via di Grottarossa e fino a viale di Tor di Quinto stessa situazione sulla Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe sulla percorso Urbano della Roma L’Aquila code da via Filippo Fiorentini fino al bivio per la tangenziale sul raccordo in carreggiata interna e rallentamenti e code a tratti dalla Romania alla Appia ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 giugno 2021) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisiin progressivo aumento sulle principali arterie stradali della capitale verso il centro città sulla via Cassia e Flaminia incolonnamenti a tratti a partire dal raccordo rispettivamente fino a via di Grottarossa e fino a viale di Tor di Quinto stessa situazione sulla Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe sulla percorso Urbano dellaL’Aquila code da via Filippo Fiorentini fino al bivio per la tangenziale sul raccordo in carreggiata interna e rallentamenti e code a tratti dallania alla Appia ...

