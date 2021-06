Tommaso Zorzi e Aka7even cantano insieme | nascono gli “Akazorzi”

(Di lunedì 28 giugno 2021)non ha mai nascosto di apprezzare molto, all’anagrafe Luca Marzano, uno dei finalisti di Amici 20. Su Instagram, addirittura, l’influencer e vincitore del Grande Fratello Vip 5 aveva dichiarato “Sono bimbo di”, ammettendo di aver tifato spudoratamente per lui nella finale del programma di Maria De Filippi. E ora, finalmente, c’è stato l’incontro tra i due.pazzo di, il simpatico siparietto Com’è noto, attualmentesi trova in Salento, dove stanno girando “Battiti Live”, la ...

Finché hanno potuto,Stanzani , ballerino diciottenne lanciato da Amici di Maria De Filippi , hanno tenuto per sé la propria relazione. Ma, a Otranto per seguire Battiti Live , hanno scelto di ...Vediamo meglio insieme che cosa è successo a Pierpaolo Pretelli cone quale gaffe ha commesso, stupendo tutti. Come sappiamoè il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, e subito dopo la sua vittoria, per lui si sono aperte ...