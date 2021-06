Telegram ha finalmente aggiunto le videochiamate di gruppo

(Di lunedì 28 giugno 2021)hala possibilità, su tutti i dispositivi, di faredi, dopo che la funzionalità era stata annunciata ad aprile dello scorso anno. Nelle chat vocali di, già presenti nell’app, si avrà la possibilità di attivare la videocamera, facendole diventare delle vere e proprie. I partecipanti solo audio sono illimitati, mentre potranno per il momento attivare per le prime 30 persone che si uniscono alla chat vocale. L’azienda ha riferito che questo limite aumenterà presto, “man mano che le chat vocali inizieranno ...

Le videochiamate di gruppo con Telegram sono finalmente possibili. Ecco come funzionano e quanti utenti possono partecipare.Grande novità per tutti gli utenti di Telegram, finalmente arrivano le videochiamate, ecco come farle anche nelle chat di gruppo.