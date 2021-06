Suspiria | quando Dylan Dog rese omaggio al capolavoro di Dario Argento

(Di lunedì 28 giugno 2021) Nel 1986, il neonatoDog omaggiavadi, nell'albo Le notti della luna piena, il terzo della sua storia. Il rapporto traDog e il regista di, è sempre stato molto stretto sin dai tempi de Le notti della luna piena, terzo albo nella storia del neonato Indagatore dell'Incubo in occasione del quale Tiziano Sclavi ha voluto omaggiare la sua creatura modellando il racconto sulla base del film uscito nel 1977. La storia diDog è ricca di omaggi nei ...

Nel 1986, il neonato Dylan Dog omaggiava Suspiria, capolavoro di Dario Argento, nell'albo Le notti della luna piena, il terzo della sua storia. Il rapporto tra Dylan Dog e il regista di Suspiria, Dari ...Stasera su Rai4, alle 23:55, va in onda Suspiria, il capolavoro horror di Dario Argento, diretto nel 1977 e scritto con l'ex compagna Daria Nicolodi, madre della figlia Asia. Un viaggio nel cinema hor ...