Sampdoria, D’Aversa conferma: c’è l’accordo. L’indiscrezione (Di lunedì 28 giugno 2021) D’Aversa Sampdoria, il tecnico conferma la vicina firma sul contratto che lo legherà ai blucerchiati: L’indiscrezione dalla Sardegna Roberto D’Aversa conferma ad amici l’imminente firma con la Sampdoria. A quanto riporta Il Secolo XIX, l’ex tecnico del Parma si sarebbe lasciato scappare una frase: «Sto per firmare per la Sampdoria» durante le sue vacanze in Sardegna con Antonio Conte e famiglia. I due allenatori sono molto amici fin dai tempi in cui D’Aversa giocava nel Siena di De Canio e Conte era il vice allenatore. Combinazione Daniele ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021), il tecnicola vicina firma sul contratto che lo legherà ai blucerchiati:dalla Sardegna Robertoad amici l’imminente firma con la. A quanto riporta Il Secolo XIX, l’ex tecnico del Parma si sarebbe lasciato scappare una frase: «Sto per firmare per la» durante le sue vacanze in Sardegna con Antonio Conte e famiglia. I due allenatori sono molto amici fin dai tempi in cuigiocava nel Siena di De Canio e Conte era il vice allenatore. Combinazione Daniele ...

blucerchiante : Il futuro di Nicola #Murru alla #Sampdoria è ancora una volta altrove. Il #Torino non ha esercitato il riscatto di… - DiegoAmbrosin : No vi prego. D'Aversa no. Vi prego. @sampdoria @unavitadacinema - infoitsport : Sampdoria, D'Aversa è in dirittura d'arrivo - infoitsport : Sampdoria-D'Aversa tutto in 48 ore: accordo trovato, ma resta il problema buonuscita col Parma - ildiavolo_d : RT @NicoSchira: Prende forma la #Sampdoria targata D’Aversa: nel mirino di Ferrero due talenti dell’#ASRoma come Ebrima #Darboe (classe 200… -