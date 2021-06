Ricerca 3M, 9 italiani su 10 si fidano della scienza (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Con il decollo della campagna vaccinale, gli italiani contano sempre di più sulla scienza per tornare alla vita di sempre, spianando così la strada per la ripresa del Paese. Sono infatti ben 9 su 10 i nostri connazionali che si fidano della scienza (91%) e che ritengono che, proprio grazie ad essa, il 2021 possa essere un anno migliore rispetto al precedente (89%). Stando allo State of Science Index di 3M - la Ricerca globale annuale che dal 2018 indaga l'immagine della scienza e che, per la prima volta, è stata ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Con il decollocampagna vaccinale, glicontano sempre di più sullaper tornare alla vita di sempre, spianando così la strada per la ripresa del Paese. Sono infatti ben 9 su 10 i nostri connazionali che si(91%) e che ritengono che, proprio grazie ad essa, il 2021 possa essere un anno migliore rispetto al precedente (89%). Stando allo State of Science Index di 3M - laglobale annuale che dal 2018 indaga l'immaginee che, per la prima volta, è stata ...

Ultime Notizie dalla rete : Ricerca italiani Lo sport come educazione: anche questo è uno stereotipo? "Lo sport come educazione: anche questo è uno stereotipo?" è il titolo di una ricerca sul rapporto tra pratica sportiva, bullismo, razzismo e stereotipi tra gli studenti italiani, pubblicata sulla rivista on line "Cogent Education" (Vol 8, 2021) a cura di ricercatori dell'...

Ricerca 3M, 9 italiani su 10 si fidano della scienza La maggioranza degli italiani (88%), segnala la ricerca, è concorde sul fatto che più persone dovrebbero perseguire carriere in ambito Stem, ritenendo altresì importante aumentare la diversità e l'...

