Reazione a Catena | risposta sopra le righe | scappa una parola volgare

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 28 giugno 2021) Un concorrente si è lasciato un po’ andare con la sua, che ha sconvolto Marco Liorni durante l’ultima puntata di. Marco Liorni durante il programma (Via Screenshot)Nell’ultima puntata di ‘‘ un concorrente ha sconvolto Marco Liorni. Ladel partecipante al programma ha preso in contropiede il conduttore romano con una. Anche i telespettatori si sono accorti di quanto successo ed in molti sui social hanno esclamato: “L’ha detto davvero“. POTREBBE INTERESSARTI >>> ...