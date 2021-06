Milan, anche Ceballos finisce sul taccuino di Maldini: c’è il grande gradimento di Pioli (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Milan continua la sua caccia al nuovo trequartista, ruolo rimasto scoperto dopo l’addio di Hakan Calhanoglu, passato a parametro zero ai cugini dell’Inter. Stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ sul taccuino di Paolo Maldini sarebbe finito anche il centrocampista del Real Madrid, Dani Ceballos, già cercato in passato dai rossoneri. Lo spagnolo è un giocatore molto duttile e proprio questa caratteristica piace molto al tecnico Stefano Pioli, il quale gradirebbe l’eventuale arrivo di Ceballos. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) Ilcontinua la sua caccia al nuovo trequartista, ruolo rimasto scoperto dopo l’addio di Hakan Calhanoglu, passato a parametro zero ai cugini dell’Inter. Stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ suldi Paolosarebbe finitoil centrocampista del Real Madrid, Dani, già cercato in passato dai rossoneri. Lo spagnolo è un giocatore molto duttile e proprio questa caratteristica piace molto al tecnico Stefano, il quale gradirebbe l’eventuale arrivo di. SportFace.

