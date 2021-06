LIVE Sinner-Fucsovics, Wimbledon 2021 in DIRETTA: piove nel Regno Unito! Non si riprende prima delle 14 (Di lunedì 28 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.24 Ulteriori novità da Wimbledon: non si gioca prima delle 14. 13.06 Non si riprende prima delle 13.30 all’All England Club! 12.58 Nessuna comunicazione ufficiale da parte dell’organizzazione: rinviato l’ordine di gioco a causa del maltempo. 12.38 Restate con noi dunque per ulteriori aggiornamenti! 12.35 16 gradi a Wimbledon e pioviggine a Londra: non ci sono miglioramenti nelle previsioni meteo. 12.32 Non ci sono novità a Wimbledon al momento: il ritardo di mezz’ora pare non ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.24 Ulteriori novità da: non si gioca14. 13.06 Non si13.30 all’All England Club! 12.58 Nessuna comunicazione ufficiale da parte dell’organizzazione: rinviato l’ordine di gioco a causa del maltempo. 12.38 Restate con noi dunque per ulteriori aggiornamenti! 12.35 16 gradi ae pioviggine a Londra: non ci sono miglioramenti nelle previsioni meteo. 12.32 Non ci sono novità aal momento: il ritardo di mezz’ora pare non ...

Advertising

SkySport : Wimbledon, i risultati di oggi in diretta LIVE: subito in campo Sinner e Seppi ? Il torneo in diretta su Sky Sport,… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Wimbledon 2021 - Jannik Sinner debutta nel Tempio del tennis! Terzo confronto contro Marton Fucsovic… - sportli26181512 : Wimbledon, i risultati di oggi in diretta LIVE: subito in campo Sinner e Seppi: Al via Wimbledon, terzo Slam stagio… - zazoomblog : LIVE Sinner-Fucsovics Wimbledon 2021 in DIRETTA: debutto a Londra contro il solido ungherese - #Sinner-Fucsovics… - infoitsport : LIVE Sinner-Fucsovics, risultato in tempo reale Wimbledon 2021: inizio ore 12.00 -