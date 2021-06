L’export militare e lo sfratto dalla base di Al Minhad Scrive Michele Nones

Leggi su formiche

(Di lunedì 28 giugno 2021) Se qualcuno in Italia si illudeva che la decisione del ministro degli Esteri Luigi Di Maio e dei suoi collaboratori di revocare le autorizzazioni alla vendita di bombe di bombe di aereo agli Emirati Arabi e all’Arabia Saudita, pubblicizzata con grande clamore mediatico lo scorso 29 gennaio, non portasse a pesanti conseguenze, è ora costretto a un brusco risveglio. Dopo una serie di avvertimenti, in parte informali e in parte espliciti (anche se garbati), si è arrivati l’8 giugno al divieto di sorvolo imposto dagli Emirati all’aereoda trasporto con a bordo i giornalisti al seguito del ministro della Difesa in occasione della fine della nostra missione in ...