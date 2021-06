Incidente tra Putignano e Gioia del Colle: 2 morti (Di lunedì 28 giugno 2021) È di due morti il bilancio di un Incidente verificatosi in mattinata sul tratto della provinciale 106 che Collega Putignano a Gioia del Colle, in provincia di Bari. Lo schianto fatale, tra un’auto ed un furgone, è avvenuto all'altezza dell'intersezione con la strada comunale “Conforto”. Ancora da chiarire la dinamica. Nel bilancio del sinistro oltre ai due morti ci sono anche dei feriti e la circolazione sul tratto ha riportato pesanti rallentamenti con la sp chiusa e veicoli costretti a deviare. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 28 giugno 2021) È di dueil bilancio di unverificatosi in mattinata sul tratto della provinciale 106 chegadel, in provincia di Bari. Lo schianto fatale, tra un’auto ed un furgone, è avvenuto all'altezza dell'intersezione con la strada comunale “Conforto”. Ancora da chiarire la dinamica. Nel bilancio del sinistro oltre ai dueci sono anche dei feriti e la circolazione sul tratto ha riportato pesanti rallentamenti con la sp chiusa e veicoli costretti a deviare.

Advertising

emergenzavvf : #Piacenza, incidente con #incendio stamattina alle 10:40 tra due mezzi pesanti e una macchina sull’autostrada #A1,… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Ladispoli, incidente sulla via Aurelia: scontro tra auto, un morto e due feriti gravi - CCISS_Ministero : A14 Ancona-Pescara code per 2 km causa incidente tra Svincolo Fermo-Porto S.Giorgio (Km 280) e A14 Svincolo Grott… - TCSTrafficoA2 : #A2 - Basilea -> Lucerna - tra Dagmersellen e Knutwil-Nord problemi di traffico, incidente, corsia di sorpasso bloccata - SkyTG24 : Ladispoli, incidente sulla via Aurelia: scontro tra auto, un morto e due feriti gravi -