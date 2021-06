Il pranzo è servito, la risposta 'choc' durante la prima puntata. Flavio Insinna senza parole: 'Non ci credo...' (Di lunedì 28 giugno 2021) Il pranzo è servito, la risposta 'choc' durante la prima puntata. Flavio Insinna senza parole: ' Non ci credo... '. Oggi, alle ore 14, è andata in onda la prima puntata del programma estivo di Rai1 ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 giugno 2021) Il, lala: ' Non ci... '. Oggi, alle ore 14, è andata in onda ladel programma estivo di Rai1 ...

Advertising

Raiofficialnews : ??? Torna su @RaiUno uno dei quiz show più amati della tv italiana degli anni Ottanta: #IlPranzoèServito, dal… - Doragioneatutt1 : @dovidovi_20 Oggi ho visto la prima puntata del 'pranzo è servito' nuova versione Rai, hanno sostituito il pollo co… - alecadeo : RT @fraversion: per me ci sono titoli iconici che andrebbero lasciati negli archivi o a sguazzare tra la nostalgia e la memoria. Il pranzo… - Luca_zone : RT @fraversion: per me ci sono titoli iconici che andrebbero lasciati negli archivi o a sguazzare tra la nostalgia e la memoria. Il pranzo… - le_notizie : come prima puntata di questo anno del programma il pranzo è servito non è andato male -