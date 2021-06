Il Pranzo è Servito 2021, orario e regolamento (Di lunedì 28 giugno 2021) Dal 28 giugno 2021, su Raiuno, torna Il Pranzo è Servito, celebre quiz degli anni Ottanta e Novanta portato al successo da conduttori come Corrado (che lo ideò con Stefano Jurgens), Claudio Lippi e Davide Mengacci e che ora invece vede alla conduzioni Flavio Insinna. Dopo undici edizioni sulla tv commerciale, il programma debutta sulla tv di Stato, in una inedita collocazione di palinsesto. L’orario di messa in onda de Il Pranzo è Servito 2021 è infatti alle 14:00, quindi più tardi rispetto al classico mezzogiorno. Il programma ha una durata di cinquanta minuti, con ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 28 giugno 2021) Dal 28 giugno, su Raiuno, torna Il, celebre quiz degli anni Ottanta e Novanta portato al successo da conduttori come Corrado (che lo ideò con Stefano Jurgens), Claudio Lippi e Davide Mengacci e che ora invece vede alla conduzioni Flavio Insinna. Dopo undici edizioni sulla tv commerciale, il programma debutta sulla tv di Stato, in una inedita collocazione di palinsesto. L’di messa in onda de Ilè infatti alle 14:00, quindi più tardi rispetto al classico mezzogiorno. Il programma ha una durata di cinquanta minuti, con ...

