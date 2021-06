Ercolano, picchia ex moglie davanti a suoceri e parenti: arrestato (Di lunedì 28 giugno 2021) Ercolano, un 42enne va a casa dei suoceri per aggredire la donna nonostante la presenza di altri familiari Ieri sera a Ercolano è stato necessario l’intervento dei carabinieri (Getty ImagesUn uomo di 42 anni già noto alle forze dell’ordine ieri sera a Ercolano ha raggiunto l’ex moglie a casa dei genitori di lei. Nonostante la presenza dei familiari, l’uomo ha prima minacciato la donna poi l’ha strattonata facendola cadere a terra. I presenti hanno prima difeso la donna poi hanno chiamato i carabinieri. I militari hanno arrestato l’uomo residente nella città degli scavi ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 28 giugno 2021), un 42enne va a casa deiper aggredire la donna nonostante la presenza di altri familiari Ieri sera aè stato necessario l’intervento dei carabinieri (Getty ImagesUn uomo di 42 anni già noto alle forze dell’ordine ieri sera aha raggiunto l’exa casa dei genitori di lei. Nonostante la presenza dei familiari, l’uomo ha prima minacciato la donna poi l’ha strattonata facendola cadere a terra. I presenti hanno prima difeso la donna poi hanno chiamato i carabinieri. I militari hannol’uomo residente nella città degli scavi ...

