Docenti di strumento musicale in commissione esami terza media. CHIARIMENTI (Di lunedì 28 giugno 2021) Alcune riflessioni sono giunte in redazione in riferimento al parere che abbiamo fornito ad un nostro lettore sulla questione annosa del docente di strumento musicale e il suo presenziare in commissione d'esame conclusivo del primo ciclo solo per gli studenti dal medesimo seguiti o per tutti gli alunni indistintamente della classe, quindi anche quelli che suonano uno strumento musicale differente o non se ne avvalgono proprio. La normativa non scende nel dettaglio tant'è vero che diversi dirigenti scolastici, da anni, operano in base ad una personale interpretazione, in forza del concetto di autonomia ... Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 giugno 2021) Alcune riflessioni sono giunte in redazione in riferimento al parere che abbiamo fornito ad un nostro lettore sulla questione annosa del docente die il suo presenziare ind'esame conclusivo del primo ciclo solo per gli studenti dal medesimo seguiti o per tutti gli alunni indistintamente della classe, quindi anche quelli che suonano unodifferente o non se ne avvalgono proprio. La normativa non scende nel dettaglio tant'è vero che diversi dirigenti scolastici, da anni, operano in base ad una personale interpretazione, in forza del concetto di autonomia ...

