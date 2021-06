Covid: Salvini, ‘non mi sembra normale il ducetto De Luca’ (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – L’addio all’uso delle mascherine all’aperto “penso sia un bellissimo passo in avanti: niente coprifuoco, niente mascherine, ovviamente sempre prudenza, però è un bel ritorno alla normalità su cui la Lega ha insistito parecchio”. Lo ha affermato il segretario, Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl, durante ‘non stop news’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – L’addio all’uso delle mascherine all’aperto “penso sia un bellissimo passo in avanti: niente coprifuoco, niente mascherine, ovviamente sempre prudenza, però è un bel ritorno alla normalità su cui la Lega ha insistito parecchio”. Lo ha affermato il segretario, Matteo, ai microfoni di Rtl, durantestop news’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

