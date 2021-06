Conte-Grillo | potere e futuro del M5S La partita doppia

Advertising

MatteoRichetti : A reti unificate un megalomane che si autocita 7/800 volte che lancia un appello ultimatum a uno che da anni si fa… - DaniloToninelli : Grillo e Conte sono la coppia migliore che la politica possa avere. Da una parte un visionario con i piedi ben pian… - lucianonobili : “Ho cercato fin dall’inizio di favorire la nascita del governo #Draghi”. Infatti era Renzi che voleva il Conte3, co… - BiagioSiracusa : RT @cappello_di: PROVE GENERAILI LE SVENTURE DI 'PINOCCHIO, BURATTINO TESTA DI LEGNO E I SUOI FRATELLI MOVIMENTO 5 SERVI' #AdessoDIBBA h… - Kimstellata : RT @cappello_di: PROVE GENERAILI LE SVENTURE DI 'PINOCCHIO, BURATTINO TESTA DI LEGNO E I SUOI FRATELLI MOVIMENTO 5 SERVI' #AdessoDIBBA h… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Grillo

L'ex presidente della Bce ha deciso di attuare quello che a Palazzo Chigi si mormorava da tempo: stoppare dal 1° luglio la misura che per, che intanto annaspa nella contesa con, era "una ...- ha detto in modo garbato ma determinato - deve scegliere se essere il padre nobile del Movimento o un padre padrone che non fa crescere il... Il testo completo di questo contenuto a ...La conferenza stampa dell'ex premier. "Non posso impegnarmi in un progetto in cui non credo. Beppe Grillo scelga se vuole essere il padre che fa crescere la sua creatura o il padre-padrone che ne soff ...No, la diarchia no. L'ex premier Giuseppe Conte sfida Beppe Grillo a «lasciar crescere la sua creatura in autonomia». Una proposta prendere o lasciare che il garante così non può accettare perché per ...