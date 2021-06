Conte: «Con Grillo diversità di vedute, non mi impegno in un progetto in cui non credo» (Di lunedì 28 giugno 2021) In diretta la conferenza stampa di Giuseppe Conte presso la Sala del Tempio di Adriano in Piazza di Pietra a Roma. Dopo gli attriti dei giorni scorsi ieri si è riaperto il... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 28 giugno 2021) In diretta la conferenza stampa di Giuseppepresso la Sala del Tempio di Adriano in Piazza di Pietra a Roma. Dopo gli attriti dei giorni scorsi ieri si è riaperto il...

Advertising

matteorenzi : La qualità di un partito politico si giudica dalle idee: @ItaliaViva ha evitato che Salvini prendesse i pieni poter… - matteorenzi : Se Conte discute dello statuto 5S con Toninelli e Taverna non mi preoccupa, se lui sta a gestire il futuro di quest… - borghi_claudio : Di solito non sono d'accordo con quello che scrive però va detto che @mattiafeltri lo scrive bene. Dove altro lo tr… - Agenzia_Ansa : Conte: 'Non mi presto ad una pura operazione di facciata. Con Grillo emerso equivoco di fondo. Non posso assumere u… - discoradioIT : ?? #M5S, in corso la conferenza stampa dell'ex premier Giuseppe #Conte: 'Con Beppe #Grillo diversità di vedute, non… -