Calciomercato Juventus, Allegri ricostruisce il centrocampo: due nomi (Di lunedì 28 giugno 2021) Non solo Manuel Locatelli. Il Calciomercato della Juventus valuta altri profili a centrocampo che potrebbero rafforzare la line a mediana dei bianconeri: piacciono l’ex Miralem Pjanic e Houssem Aouar. Ecco la situazione. Calciomercato Juventus, questione centrocampo: piacciono Aouar e Pjanic Inutile girarci troppo intorno: il reparto che è andato più in sofferenza lo scorso anno è stato il centrocampo. Un compartimento che, sotto la guida di Andrea Pirlo, non è riuscito ad esprimersi al meglio (anche per un depotenziamento del settore) consegnando, di fatto, lo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 giugno 2021) Non solo Manuel Locatelli. Ildellavaluta altri profili ache potrebbero rafforzare la line a mediana dei bianconeri: piacciono l’ex Miralem Pjanic e Houssem Aouar. Ecco la situazione., questione: piacciono Aouar e Pjanic Inutile girarci troppo intorno: il reparto che è andato più in sofferenza lo scorso anno è stato il. Un compartimento che, sotto la guida di Andrea Pirlo, non è riuscito ad esprimersi al meglio (anche per un depotenziamento del settore) consegnando, di fatto, lo ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato #Roma, idea #Demiral in difesa: la #Juventus chiede 40 milioni di euro - DiMarzio : #calciomercato, prima mossa della #Juventus per #Locatelli - Cucciolina96251 : RT @RudyGaletti: ?? Sempre più complicato il rinnovo tra #Brozovic e l'#Inter. Il ????, in scadenza nel 2022, sta ricevendo proposte da €5/6M… - Cucciolina96251 : RT @Henrikatuci2001: Sempre più complicato il rinnovo tra #brozovic e l'#Inter. Il Croato, in scadenza nel 2022, sta ricevendo proposte da… - EasyMediaAsia : #?????? CALCIOMERCATO JUVENTUS: tutte le trattative || da LOCATELLI a MANCINI, MILENKOVIC fino a VLAHOVIC: Juventus… -