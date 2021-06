Boeing | FAA fa slittare certificazione modello 777X

(Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) – L’autorità USA di regolamentazione del traporto aereo, Federal Aviation Administration (FAA), ha comunicato ache ilon è ancora pronto per lae ha avvertito il produttore di aerei che “realisticamente” non certificherà l’aeromobile prima della metà del 2023. Secondo quanto riferisce Reuters, la FAA avrebbe inviato auna lettera lo scorso 13 maggio, in cui rifiuta la, menzionando una serie di problemi relativi alla mancanza di dati e di una valutazione preliminare di sicurezza. “La FAA non approverà alcun aeromobile a ...

L'autorità USA di regolamentazione del traporto aereo, Federal Aviation Administration (FAA), ha comunicato a Boeing che il modello 777X on è ancora pronto per la certificazione e ha avvertito il produttore di aerei che "realisticamente" non certificherà l'aeromobile prima della metà del ...