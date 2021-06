Bce, Panetta invoca lo stimolo fiscale con lo 'scudo' Bce (Di lunedì 28 giugno 2021) Solo uno stimolo fiscale, sotto forma di spesa o investimenti pubblici, può portare l'economia della zona euro fuori dalla bassa inflazione affiancandosi alla politica monetaria. Lo ha detto Fabio ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 giugno 2021) Solo uno, sotto forma di spesa o investimenti pubblici, può portare l'economia della zona euro fuori dalla bassa inflazione affiancandosi alla politica monetaria. Lo ha detto Fabio ...

Advertising

fisco24_info : Bce, Panetta invoca lo stimolo fiscale con lo 'scudo' Bce: Gli acquisti di debito un'opportunità per l'azione di bi… - fabiozpp : RT @Radio1Rai: ??#Bce “Solo uno stimolo fiscale, sotto forma di spesa o investimenti pubblici, può portare l'economia della zona euro fuori… - Radio1Rai : ??#Bce “Solo uno stimolo fiscale, sotto forma di spesa o investimenti pubblici, può portare l'economia della zona eu… - MilanoFinanza : Panetta (Bce): l’euro digitale sarà introdotto in modo progressivo - fisco24_info : Fabio Panetta: “Se le persone vogliono pagare in digitale e noi non offriamo loro uno strumento digitale, qualcun a… -