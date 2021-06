Bassetti rassicura così: “La variante Delta? Come un raffreddore, basta terrorismo” (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu – La variante Delta del Covid è davvero pericolosa e dunque dovremmo spaventarci tutti? Secondo Matteo Bassetti assolutamente no, perché è più o meno Come un raffreddore. “Non fa paura dà sintomi blandi simili all’influenza”, dice il direttore di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova. Una precisazione, quella dell’infettivologo, che ha stupito tutti e che sta facendo molto discutere sui social. Bassetti: “La variante Delta Come un raffreddore” A L’Aria che tira, nella puntata odierna del talk ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu – Ladel Covid è davvero pericolosa e dunque dovremmo spaventarci tutti? Secondo Matteoassolutamente no, perché è più o menoun. “Non fa paura dà sintomi blandi simili all’influenza”, dice il direttore di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova. Una precisazione, quella dell’infettivologo, che ha stupito tutti e che sta facendo molto discutere sui social.: “Laun” A L’Aria che tira, nella puntata odierna del talk ...

