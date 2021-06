Ardea | attendono che gli inquilini abusivi escano di casa e occupano l’appartamento

(Di lunedì 28 giugno 2021) Malgrado l’abbattimento delle palazzine “C” e “D”, nel complesso immobiliare delle Salzare, a Tor San Lorenzo dicontinuano – da parte di nomadi – le occupazioni degli appartamenti rimasti liberi negli altri tre edifici rimasti, denominati “E – F – G”. Qui la situazione è critica: nelle tre palazzine la maggior parte degli appartamenti sono già occupati abusivamente. E questa mattina una giovane coppia di nomadi con un bambino piccolo e uno in arrivo ha atteso che uscisse la famiglia che vi stava alloggiando (abusivamente) e ha occupato un appartamento nella palazzina “F”. Leggi anche:, paura nella notte: auto a fuoco, ipotesi ritorsione per le ...

