(Di lunedì 28 giugno 2021) Luca Zanforlin, che di recente ha pubblicato il suo nuovo romanzo dal titolo Diversity Hotel, tornerà ufficialmente addiDe Filippi tra gli autori. L’anteprima è dei colleghi di BubinoBlog,i dettagli.di: unHo cominciato a lavorare inviando una semplice lettera, nemmeno un curriculum... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

VanityFairIt : In un'intervista esclusiva a «Vanity Fair», la ballerina Giulia Stabile e il cantautore Sangiovanni, vincitori di «… - blogtivvu : Amici di Maria: un volto storico torna alla base, ecco di chi si tratta - LobbaLuisa : RT @baffi_francesco: Giovedì il COGLIONE sarà a Santa Maria Capua Vetere. Amici campani sapete già cosa fare. - rombi_ti : RT @baffi_francesco: Giovedì il COGLIONE sarà a Santa Maria Capua Vetere. Amici campani sapete già cosa fare. - fedexsangio : RT @Chiara32320203: immaginate quando maria presenterà sangiovanni ospite nella nuova edizione di amici e dovrà elencare i suoi piatti guad… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Maria

Leggi anche > Il papà del giovane artista ha parlato della gratitudine di Michele perDe Filippi e l'affetto per la sua coach ad, Emma Marrone: 'Lei era come una sorella. C'è stata una ...... con la giunta e con tutti glidell'Unpli: è significativo avere vicino chi lavora dalla ...Liardo, sindaco di Vibo Valentia. Alla conferenza 'Le politiche dell'Unpli per la promozione del ...A quasi un mese dalla morte del cantante Michele Merlo, dai genitori arrivano parole terribili. Papà Domenico e mamma Katia, intervistati dal settimanale Dipiù, hanno parlato ...Fedez e Tommaso Stanzani: i due si divertono insieme e il rapper prova a replicare i passi del ballerino di Amici facendo ridere i fan sui social ...