Alessandra Ambrosio si fa assaggiare il lato B dal fidanzato

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 28 giugno 2021) This is not a dream. “Questo non è un sogno”, si leggeva sul retro della giacca di pelle sfoggiata daqualche settimana fa. Pare che quell’affermazione, stampata sul capo di One Teaspoon, si confermi vera anche adesso. La top model brasiliana sta infatti vivendo un’appassionata storia d’amore con il modello Richard Lee. Dopo l’addio a Nicolò Oddi, il fondatore del brand di cardigan di lusso Alanui,fa coppia fissa con Richard da un po’. I due non sono timidi e si mostrano spesso sui social, intenti a scambiarsi effusioni. A metà giugno Richard Lee ha compiuto gli anni e, insieme ...