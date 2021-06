“Willy colpito con calci dal basso verso l’alto come fosse un pallone”

(Di domenica 27 giugno 2021) Troppo atroce il racconto disuo figlio è stato preso ae pugni, senza sosta, dai suoi aguzzini. La madre diMonteiro è uscita, straziata, dall’Aula del Tribunale. Un dolore che non potrà mai cicatrizzarsi. Perdere un figlio a 21 anni è già di per sé una disgrazia inspiegabile. Ma sapere L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

News_24it : ARTENA- Il delitto consumatosi nella notte tra il 5 e il 6 settembre scorso ha sconvolto l'intero Paese. Il 21enne… - andrea_falivene : RT @mattinodinapoli: Il comandante dei carabinieri: «Willy colpito come se fosse stato un pallone». La mamma esce dall'aula durante la rico… - mattinodinapoli : Il comandante dei carabinieri: «Willy colpito come se fosse stato un pallone». La mamma esce dall'aula durante la r… - willy_signori : Già mi aveva colpito un paio di anni fa questa cosa di Chiesa: il suo inglese è notevolmente migliore dell’italiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Willy colpito

vieneda un calcio, cade a terra, tenta di rialzarsi e vienenuovamente. Sia Belleggia che Pincarelli colpisconoquando è già a terra e non può reagire. Pincarelli va a ...vieneda un calcio, cade a terra, tenta di rialzarsi e vienenuovamente. Sia Belleggia che Pincarelli colpisconoquando è già a terra e non può reagire. Pincarelli va a ...Procede l’azione di contrasto della polizia di Stato agli episodi di violenza urbana che si sono verificati ultimamente a Capo d’Orlando. Ai tre D.A.C.Ur., emessi dal questore nei confronti di un vent ...Roma, cameraman Sky picchiato dopo festa di compleanno: "Calci e pugni, mi urlavano sporco bianco. Pensavo di morire come Willy Monteiro Duarte..." ...