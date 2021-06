Sexting: chi manda messaggi sessualmente espliciti ha più probabilità di essere narcisista (Di domenica 27 giugno 2021) LEGGI ANCHE Sexting, perché bisognerebbe parlarne presto con i figli Lo confermano anche i ricercatori dell’Università La Sapienza: «Il sexting è un fenomeno sempre più comune tra adolescenti e giovani adulti. Ma pochissimi studi hanno preso in esame il ruolo dei fattori disadattivi della personalità nel sexting. La presente ricerca ha fornito prove empiriche che diversi comportamenti durante il sexting sono previsti in due dei tratti della personalità della Triade Oscura». Il sexting di per sé è legale se avviene tra adulti consenzienti (di età superiore ai 18 anni). Ma come con qualsiasi comportamento sessuale, è possibile che venga superata una linea pericolosa quando si ricevono sexts non richiesti e non consensuali. Leggi su vanityfair (Di domenica 27 giugno 2021) LEGGI ANCHE Sexting, perché bisognerebbe parlarne presto con i figli Lo confermano anche i ricercatori dell’Università La Sapienza: «Il sexting è un fenomeno sempre più comune tra adolescenti e giovani adulti. Ma pochissimi studi hanno preso in esame il ruolo dei fattori disadattivi della personalità nel sexting. La presente ricerca ha fornito prove empiriche che diversi comportamenti durante il sexting sono previsti in due dei tratti della personalità della Triade Oscura». Il sexting di per sé è legale se avviene tra adulti consenzienti (di età superiore ai 18 anni). Ma come con qualsiasi comportamento sessuale, è possibile che venga superata una linea pericolosa quando si ricevono sexts non richiesti e non consensuali.

ashesofdestiny : cringe non penso, inutile dipende. Non è detto si debba per forza finire in tot modo, a volte lo si fa per il sempl… - secsisimbol : Twitter di oggi , o stanze viola o al mare ! E mo con chi cazzo litighiamo o facciamo sexting? -