Saman voleva sposarsi con il fidanzato (conosciuto sui social) e aveva scelto anche l’abito da sposa (Di domenica 27 giugno 2021) Mentre si continua a cercare il corpo di Saman Abbas, la 18enne pachistana scomparsa il 29 aprile da Novellara (Reggio Emilia), si fa sempre più chiaro il quadro in cui sarebbe maturato l’omicidio. Saman, infatti, potrebbe essere stata uccisa dalla famiglia perché non voleva sottostare al matrimonio combinato con il cugino in Pakistan. Lui, 10 anni più grande, lei appena 18enne innamorata, invece, di un ragazzo conosciuto su TikTok con il quale aveva condiviso una vacanza a Roma. E, proprio lì, lui le avrebbe chiesto di sposarsi. Come riporta Quarto Grado, ... Leggi su open.online (Di domenica 27 giugno 2021) Mentre si continua a cercare il corpo diAbbas, la 18enne pachistana scomparsa il 29 aprile da Novellara (Reggio Emilia), si fa sempre più chiaro il quadro in cui sarebbe maturato l’omicidio., infatti, potrebbe essere stata uccisa dalla famiglia perché nonsottostare al matrimonio combinato con il cugino in Pakistan. Lui, 10 anni più grande, lei appena 18enne innamorata, invece, di un ragazzosu TikTok con il qualecondiviso una vacanza a Roma. E, proprio lì, lui le avrebbe chiesto di. Come riporta Quarto Grado, ...

