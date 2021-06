Luis Enrique | «Augurare la morte a Morata è affare che riguarda la polizia»

(Di domenica 27 giugno 2021) Il ct della Spagnaè tornato a parlare degli insulti e degli “auguri” di. Insultare qualcuno e augurargli laè qualcosa chela, e deve essere perseguito in modo deciso. Lo ha fatto nel corso della conferenza stampa alla vigilia degli ottavi di finale contro la Croazia. Della partita ha detto: «Per noi sarà fondamentale controllare il centrocampo, l’importante è che i croati non tocchino il pallone, soprattutto Modric e Kovacic. Più teniamo noi il pallone, meglio è». Ha elogiato Pedri: «È un giocatore unico, in campo e ...

Agenzia ANSA

"Insultare qualcuno e augurargli la morte è un qualcosa che va messo nelle mani della polizia, e deve essere perseguito in modo deciso". Così, in conferenza stampa, il ct della Spagna risponde a una domanda sul caso di Alvaro Morata e le minacce che il calciatore e la sua famiglia hanno ricevuto via social. "Comunque ora siamo a Copenaghen per cercare di dare una gioia ...Zlatko Dalic, ct della Croazia che domani a Copenaghen affronta la 'Roja' di, non fa sfoggio di falsa modestia o di prudenza. E' convinto di essere alla guida di una nazionale forte, che ...Luis Enrique difende Alvaro Morata e chiede chiarezza sulle minacce ricevute nei giorni scorsi dall'attaccante della Juventus. Il ct della Spagna ha toccato l'argomento durante la conferenza stampa ...Ho fiducia, perché ci sono cose che possiamo controllare". Così Luis Enrique alla vigilia della partita degli ottavi di Euro 2020 a Copenaghen contro la Croazia. "Croazia e Spagna si conoscono - dice ...