Lo stupro e la colpa delle donne | le aberranti parole del primo ministro e i precedenti

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 27 giugno 2021) Le affermazioni deldel Pakistan fanno discutere, ma per trovare manforte a certe convinzioni non bisogna andare troppo lontano. Anche in Italia, infatti, gli esponenti della “rape culture” non sono pochi. Ed era già in aprile che ledelgenerarono polemiche… Era lo scorso aprile quando ledi Imran Khan,del Pakistan, fecero scalpore in tutto il mondo. In un’intervista, infatti, il politico pakistano non solo consigliò alledi coprirsi per non far cadere gli uomini in ...