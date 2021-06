LIVE Tour de France 2021, seconda tappa in DIRETTA: un quartetto in fuga (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.41 Ennesimo tentativo di Schelling, ennesima ricucitura del gruppo. 13.40 Il gruppo maglia gialla non ha totalmente dato il via alla fuga: 14” al momento per i primi quattro. 13.38 Non vuole mollare Ide Schelling, che sta rilanciando l’andatura per tentare di entrare in fuga. Il gruppo lo riprende subito. 13.37 La composizione del quartetto di testa: Anthony Perez (Cofidis), Jonas Koch (Intermarchè-Wanty Gobert), Simon Clarke (Team Qhubeka Nexthash) ed Edward Theuns (Trek-Segafredo). 13.34 Intanto sta rientrando in questo momento sul gruppo principale Miguel ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.41 Ennesimo tentativo di Schelling, ennesima ricucitura del gruppo. 13.40 Il gruppo maglia gialla non ha totalmente dato il via alla: 14” al momento per i primi quattro. 13.38 Non vuole mollare Ide Schelling, che sta rilanciando l’andatura per tentare di entrare in. Il gruppo lo riprende subito. 13.37 La composizione deldi testa: Anthony Perez (Cofidis), Jonas Koch (Intermarchè-Wanty Gobert), Simon Clarke (Team Qhubeka Nexthash) ed Edward Theuns (Trek-Segafredo). 13.34 Intanto sta rientrando in questo momento sul gruppo principale Miguel ...

Advertising

NekOfficial : Ultimi preparativi prima del tour! Voi siete pronti??! ?? #NekLive2021 ???? - suncapaldi : mirrors live il mio sogno but i could never perché non ho visto dal vivo il tour di flicker - MassimoBonzo : RT @tuttobiciweb_it: La seconda tappa del #TdF2021 è partita ora, seguitela con il nostro LIVE in diretta! - tuttobiciweb_it : La seconda tappa del #TdF2021 è partita ora, seguitela con il nostro LIVE in diretta! - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 seconda tappa in DIRETTA: anche Marc Soler abbandona in tanti ripartono con contusioni -… -