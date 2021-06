Deschamps applaude l’Italia | «La squadra che mi ha colpito di più»

(Di domenica 27 giugno 2021) Didierparla delle prestazioni delad Euro 2020: ecco le dichiarazioni del ct della Francia sugli azzurri Didier, in conferenza stampa, ha parlato delvista ad Euro 2020. Le dichiarazioni del ct della Francia. «è lache mi hadi più fin qui. Per noi non è stato facile, tutte le partite sono complicate. Nella prima fase siamo riusciti a ottenere quello che volevamo. In una sfida a eliminazione sai che è l’ultima chance per raggiungere qualcosa». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Francesco Totti applaude alla Nazionale di Roberto Mancini per il fin qui ottimo cammino ai Campionati Europei. L'ex numero 10 della Roma sente che gli Azzurri possono andare avanti.