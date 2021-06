Dalla tassa di laurea ai canoni sull’acqua, le microtasse verso la cancellazione (Di domenica 27 giugno 2021) Le Camere chiedono al Governo di cancellare tributi, accise, diritti e balzelli che complicano solo il sistema e che singolarmente valgono lo 0,1% delle entrate Erariali o territoriali Leggi su ilsole24ore (Di domenica 27 giugno 2021) Le Camere chiedono al Governo di cancellare tributi, accise, diritti e balzelli che complicano solo il sistema e che singolarmente valgono lo 0,1% delle entrate Erariali o territoriali

