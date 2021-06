Auto investita in pieno da un treno: morti due adulti e una bimba, gravi tre bambini (Di domenica 27 giugno 2021) Un uomo ha deliberatamente ignorato il segnale di arrivo del treno su un incrocio ferroviario, finendo per essere investito da un treno merci in corsa. Tra le vittime anche una bambina di soli 5 anni C’è anche una bimba di soli 5 anni tra le tre vittime del grave incidente ferroviario avvenuto nelle scorse ore L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 27 giugno 2021) Un uomo ha deliberatamente ignorato il segnale di arrivo delsu un incrocio ferroviario, finendo per essere investito da unmerci in corsa. Tra le vittime anche una bambina di soli 5 anni C’è anche unadi soli 5 anni tra le tre vittime del grave incidente ferroviario avvenuto nelle scorse ore L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

PrimaStampa_eu : Scoglitti, ragazza investita da auto pirata che scappa via senza prestare alcun soccorso alla malcapitata. - SardiniaPost : Ragazza investita da un'auto a Cagliari: ricoverata in codice rosso al Brotzu - Naz_Viareggio : Francesca Baroni investita in allenamento da un’auto pirata - sulsitodisimone : RT @genesdegenes: #Genova '#Albaro, 70enne investito da un'auto tra #viaPisa e #viaPerosio: è grave' ~ via @genova24it #incidentestradale… - genesdegenes : #Genova '#Albaro, 70enne investito da un'auto tra #viaPisa e #viaPerosio: è grave' ~ via @genova24it… -