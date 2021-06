Addio Serie A | Sassuolo verso la prima cessione eccellente

Leggi su serieanews

(Di domenica 27 giugno 2021) Futuro lontano dallaA per Boga, il quale potrebbe lasciare iled approntare in Francia. In pressing il Lione, ma non solo. Per Jeremie Boga è giunto il momento di lasciare laA. Da mesi si vocifera dell’alper compiere il salto definitivo, ma la società neroverde non è mai Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.