Un premio per il Dipartimento di Ingegneria (Di sabato 26 giugno 2021) di Monica De Santis Il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Salerno, con il progetto "Greenopoli". è tra i vincitori della quarta edizione del "premio PA sostenibile e resiliente 2021", assegnato nel corso dell'ultima giornata di Forum Pa 2021, la manifestazione digitale che, in questa edizione, ha affrontato i temi centrali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il concorso ha valutato i progetti realizzati da amministrazioni centrali e locali, ma anche associazioni e startup, per realizzare gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030, suddivisi in quattro categorie: Misurare la sostenibilità; Comunciare la ...

