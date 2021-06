Ubriaco passa la notte alla Seggiola del Papa e si ferisce sugli scogli: all'ospedale con un trauma cranico (Di sabato 26 giugno 2021) ANCONA - Ha passato la notte alla Seggiola del Papa , poi all'alba è caduto sugli scogli anche a causa dell'alcool ingerito. Steso sopra una scoglio con il viso ricoperto di sangue, alle 7 è stato ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 26 giugno 2021) ANCONA - Hato ladel, poi all'alba è cadutoanche a causa dell'alcool ingerito. Steso sopra unao con il viso ricoperto di sangue, alle 7 è stato ...

Ubriaca disturba i passanti: sanzionata La donna era insieme ad un folto gruppo di amici, tutti controllati dalla polizia Ieri sera i poliziotti di Ancona sono stati impegnati per quasi tre ore nei controlli in Corso Carlo Alberto e zone li ...

